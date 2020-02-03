В феврале юристы бесплатно проконсультируют туляков
Консультации пройдут по инициативе регионального отделения Ассоциации юристов России.
В приёмной регионального правительства 4, 11, 18 и 25 февраля будут работать специалисты адвокатской палаты Тульской области. В четверг, 6 февраля заявителей проконсультируют представители института права и управления ТулГУ.
В четверг, 13 февраля, в приёмной будут работать специалисты тульского филиала «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)», а 20 февраля – юристы Международного юридического института. 27 февраля туляков проконсультируют представители института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
Консультации пройдут с 15.00 до 18.00, предварительная запись по телефону: 30-62-75.
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