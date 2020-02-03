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У туляков появится возможность бесплатно изучать иностранные языки
Молодежный тренинговый центр «Локация» вновь запускает понравившийся тулякам проект «Языковая среда».
Проект «Языковая среда» позволит любому желающему бесплатно изучать английский, немецкий, испанский, французский и китайский языки.
Преподавать языки будут учителя из нескольких тульских лингвистических школ.
Как стать участником? Нужно заполнить анкету на страничке молодежного тренингового центра и выбрать удобное время занятия. Дополнительная информация по тел. 49-88-19.
Расписание на февраль:
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