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У туляков появится возможность бесплатно изучать иностранные языки
Фото: pixabay.com.

У туляков появится возможность бесплатно изучать иностранные языки

Молодежный тренинговый центр «Локация» вновь запускает понравившийся тулякам проект «Языковая среда».

Проект «Языковая среда» позволит любому желающему бесплатно изучать английский, немецкий, испанский, французский и китайский языки.

Преподавать языки будут учителя из нескольких тульских лингвистических школ. 

Как стать участником? Нужно заполнить анкету на страничке молодежного тренингового центра и выбрать удобное время занятия. Дополнительная информация по тел. 49-88-19.  

Расписание на февраль:

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:18 +5
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