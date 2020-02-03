Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay.
В Тульской области двое подростков делали покупки в интернете на чужие деньги
14-летних парней обвиняют в краже с банковского счета.
Летом прошлого года двое 14-летних парней из Алексина Тульской области нашли на улице чужую банковскую карту. Обрадовавшись «свалившимся с неба» деньгам, подростки с помощью смартфона оплатили свои покупки в интернете на 15 тысяч рублей.
Своими действиями они причинили владельцу банковской карты значительный ущерб. Следствие квалифицировало их действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящее время уголовное дело направлен в суд.
«Как и любые другие виды кражи, кража денег с банковской карты без ведома владельца квалифицируется как преступление по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказанием за него может стать штраф, возмещение в принудительном порядке средств, полученных преступным путем, а также реальное лишение свободы», — предупреждает СУ СК РФ по Тульской области.
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