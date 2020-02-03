Тульских водителей предупреждают об ухудшении погоды

По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается понижение температуры, снегопад и образование наледи на дорогах. Тульская Госавтоинспекция напоминает: любая дорожная ошибка может закончиться трагедией.

Помните о соблюдении дистанции до других транспортных средств, воздержитесь от резких маневров, заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Владельцам машин, на которых установлена летняя резина, инспекторы советуют воздержаться от поездок.

Пешеходам следует пересекать проезжую часть только по переходам, убедившись, что все автомобилисты остановились и пропускают их. Ожидая транспорт на остановках, не стоит подходить близко к проезжей части.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.