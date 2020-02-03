Житель Узловского района угрожал убить соседку тяпкой

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Как установили следователи, 26 июня 2019 года нетрезвый 30-летний житель Узловского района во время ссоры с соседкой схватил ее одной рукой за горло, а другой за волосы и угрожал убить.



После он взялся за тяпку, однако женщина смогла забежать в дом и там спрятаться. Подсудимый погнался за ней, но, когда увидел в доме женщины ее брата, прекратил угрозы.

С учетом собранных по делу доказательств суд признал мужчину виновным по статье 119 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.