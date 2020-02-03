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Кому в Туле отключат газ в феврале? Проверь свой адрес по списку
Фото пресс-службы «Тулагоргаза».

Кому в Туле отключат газ в феврале? Проверь свой адрес по списку

Публикуем график работ по обслуживанию газового оборудования с приостановкой газа на февраль 2020 года.

В феврале специалисты «Тулагоргаза» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом газоснабжение будет временно приостановлено.

На какой период в МКД отключат газ, напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

 

список адресов

3 февраля

с 17.00 до 20.00

пр. Ленина, 80.

5-6 февраля

с 17.00 до 20.00

ул. Маршала Жукова, 14-б.

6 февраля

с 17.00 до 20.00

ул. Циолковского, 2.

11 февраля

с 10.00 до 18.00

ул. Тихмянова, 40.

ул. Мартеновская, 23/9, ул. Гайдара, 9/23, подъезд № 1.

ул. Марата, 26, подъезд № 1.

12 февраля

с 17.00 до 20.00

ул. Циолковского, 2-в.

с 10.00 до 18.00

ул. Мартеновская, 23/9; ул. Гайдара, 9/23, подъезд № 2.

ул. Марата, 26, подъезд № 2.

13 февраля

с 10.00 до 18.00

ул. Марата, 26, подъезд № 3.

14 февраля

с 10.00 до 18.00

ул. Марата, 26, подъезд № 4.

17 февраля

с 17.00 до 20.00

пр. Ленина, 111.

ул. Н. Руднева, 56.

19 февраля

с 17.00 до 20.00

ул. Станиславского, 10-а.

 

Если по какой-то причине вы не сможете присутствовать дома в день проведения проверки, заранее обращайтесь в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо можно сделать заявку на сайте.

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