Кому в Туле отключат газ в феврале? Проверь свой адрес по списку
Публикуем график работ по обслуживанию газового оборудования с приостановкой газа на февраль 2020 года.
В феврале специалисты «Тулагоргаза» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом газоснабжение будет временно приостановлено.
На какой период в МКД отключат газ, напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
3 февраля
с 17.00 до 20.00
пр. Ленина, 80.
5-6 февраля
с 17.00 до 20.00
ул. Маршала Жукова, 14-б.
6 февраля
с 17.00 до 20.00
ул. Циолковского, 2.
11 февраля
с 10.00 до 18.00
ул. Тихмянова, 40.
ул. Мартеновская, 23/9, ул. Гайдара, 9/23, подъезд № 1.
ул. Марата, 26, подъезд № 1.
12 февраля
с 17.00 до 20.00
ул. Циолковского, 2-в.
с 10.00 до 18.00
ул. Мартеновская, 23/9; ул. Гайдара, 9/23, подъезд № 2.
ул. Марата, 26, подъезд № 2.
13 февраля
с 10.00 до 18.00
ул. Марата, 26, подъезд № 3.
14 февраля
с 10.00 до 18.00
ул. Марата, 26, подъезд № 4.
17 февраля
с 17.00 до 20.00
пр. Ленина, 111.
ул. Н. Руднева, 56.
19 февраля
с 17.00 до 20.00
ул. Станиславского, 10-а.
Если по какой-то причине вы не сможете присутствовать дома в день проведения проверки, заранее обращайтесь в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо можно сделать заявку на сайте.