В первую неделю февраля в Тулу придут сильные морозы

Фото из архива Myslo.

В начале февраля в Тулу придут долгожданные морозы. По прогнозам синоптиков, холодать в регионе начнет уже со вторника. Дневная температура воздуха в предстоящие несколько дней составит от -2 до -5°С.

В ночные часы будет еще холоднее — до -13°С. А самая морозная ночь ожидается 7 февраля — синоптики прогнозируют до -16°С.

Кроме того, всю неделю будет идти небольшой снежок.