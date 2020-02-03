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В первую неделю февраля в Тулу придут сильные морозы
Фото из архива Myslo.

В первую неделю февраля в Тулу придут сильные морозы

Температура воздуха может опуститься до -16°С. Одевайтесь теплее!

В начале февраля в Тулу придут долгожданные морозы. По прогнозам синоптиков, холодать в регионе начнет уже со вторника. Дневная температура воздуха в предстоящие несколько дней составит от -2 до -5°С.

В ночные часы будет еще холоднее — до -13°С. А самая морозная ночь ожидается 7 февраля — синоптики прогнозируют до -16°С.

Кроме того, всю неделю будет идти небольшой снежок.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:25 +5
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