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В Туле сняли фильм о герое-артиллеристе Леониде Тихмянове

В Туле сняли фильм о герое-артиллеристе Леониде Тихмянове

Тульский режиссёр Денис Гастев посвятил свою работу 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка.

В Туле прошли съемки документального фильма, посвященного 100-летию Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, который долгое время руководил областным комитетом ДОСААФ. Имя героя носит одна из улиц Тулы и Центр образования № 8.

Режиссер картины – туляк Денис Гастев. Одной из локаций для съемки была выбрана кузня ремесленного двора «Добродей». В первых кадрах фильма зрители увидят раскаленную докрасна металлическую звезду. Она стала символическим образом ордена Красной Звезды, которым Леонид Тихмянов был награжден дважды.

Первыми документальную картину смогут посмотреть школьники центра образования № 8 имени Л. П. Тихмянова. Показ состоится в день столетнего юбилея героя – 17 февраля. Позже фильм станет доступен для просмотра в социальных сетях.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +1
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