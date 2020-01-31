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Налоговая напоминает: тулякам следует отчитаться о доходах до 30 апреля

Налоговая напоминает: тулякам следует отчитаться о доходах до 30 апреля

С начала года в Тульской области стартовала декларационная кампания.

Физическим лицам нужно отчитаться о полученных в прошлом году доходах не позднее 30 апреля. Декларированию по форме 3-НДФЛ подлежат следующие доходы:

  • от продажи имущества или реализации имущественных прав,
  • от получения в дар имущества, денег акций, долей и паев от лиц, не являющихся близкими родственниками,
  • доходы, полученные в виде вознаграждения по договорам с организациями и физлицами, не являющимися налоговыми агентами,
  • доходы от различных выигрышей,
  • доходы, полученные от источников, находящихся за пределами России.

Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Оплатить НДФЛ следует до 15 июля. При несвоевременном выполнении этих обязательств налогоплательщику предстоит выплатить штраф. Адрес, телефоны и график работы налоговой инспекции можно узнать здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 0
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