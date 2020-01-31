Щекинские полицейские задержали вора-сладкоежку

В Щёкинском районе сотрудники ППС задержали 27-летнего вора. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ночью злоумышленник отжал металлические рольставни, разбил окно кондитерского магазина, забрал деньги и сладости. Сумма ущерба оказалась небольшой – около 1500 рублей.

В помещении сработала сигнализация, о происшествии немедленно стало известно полицейским патрулям. На одной из улиц правоохранители заметили подозрительного мужчину – как выяснилось, это и был тот самый вор. Неработающий ранее судимый местный житель был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело.