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В Туле пройдёт премьерный показ оперы «Царская невеста»

В Туле пройдёт премьерный показ оперы «Царская невеста»

Это первая в Тульской области опера, поставленная в формате semi-stage.

В Тульской областной филармонии прошла генеральная репетиция оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста», показ которой состоится 1 февраля.

Премьера приурочена к 100-летнему юбилею народного артиста РСФСР, выдающегося хорового дирижера, композитора И. А. Михайловского, чье имя носит тульская филармония. Опера будет показана тулякам в рамках празднования 500-летия основания Тульского Кремля и Большой засечной черты. 

«Царская невеста» стала не только первым в тульской музыкальной истории semi-stage оперным спектаклем (жанр, в котором разговорные диалоги сочетаются с музыкой и танцем – прим. авт.), исполненным солистами, хором и оркестром с декорациями, сценическими костюмами, реквизитом и оригинальными видеоинсталляциями, но и первой оперой, поставленной в Туле в формате open air.

В спектакле примут участие ведущие солисты музыкальных театров страны, Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Владислав Лаврик) и Тульский государственный хор (художественный руководитель – профессор Александр Соловьев).

В роли Любаши выступит победительница проекта «Большая опера» 2017, меццо-сопрано Полина Шамаева. Режиссер-постановщик – Полина Бертэн, художник-постановщик – Габриэлла Ижевская.

Кроме того, филармония представит слушателям большую концертную программу – в 11.00 в Колонном зале Дворянского собрания пройдет конференция Ассоциации народных и хоровых коллективов гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, а в 15.00 состоится концерт Тульского государственного хора и солистки Московской филармонии, заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной (фортепиано). В программе – сочинения Сергея Рахманинова. 

Показ оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» начнётся в 17.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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Место
ТулаТульская областная филармония

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