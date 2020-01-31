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Бывшую тульскую чиновницу осудят за мошенничество с землёй

Бывшую тульскую чиновницу осудят за мошенничество с землёй

Также перед судом предстанет её ранее судимый сообщник.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней экс-начальницы архива администрации Ленинского района и её 34-летнего безработного ранее судимого сообщника.

Они обвиняются в крупном мошенничестве. По версии следствия, с января 2014 года по июль 2015 года преступники через подконтрольных лиц получили право распоряжения пятью земельными участками общей площадью 13500 кв. м. и стоимостью порядка 5 млн рублей.

Документы на землю бывшая чиновница оформляла, изготовив документы о предоставления местным жителям земельных участков в 90-х годах. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, на земельные участки наложен арест.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +2
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