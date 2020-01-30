На ул. Пирогова в Туле владелец кафе незаконно отремонтировал историческое здание

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия. Поводом для вмешательства надзорного органа стало обращение, поступившее от сотрудников региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия.

Выяснилось, что владелец точки общественного питания, расположенной в доме № 7-а по ул. Пирогова, отремонтировал помещение кафе без согласования с надзорным органом. Здание, в котором находится заведение, относится к объектам культурного наследия и включено в соответствующий госреестр.

Предпринимателя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ему назначен штраф в 20 тысяч рублей.