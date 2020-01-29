новости
новости
Регистрация
Как взять домой питомца из приюта: что нужно знать тулякам
Фото: vk.com/public_sobakiizotlova71

Как взять домой питомца из приюта: что нужно знать тулякам

Сотрудники тульского областного приюта подготовили комплекс рекомендаций для желающих завести четвероногого любимца.

Прежде чем взять питомца из приюта, стоит приехать и лично посмотреть на животных. Решение взять домой нового друга должно быть общим – нужно удостовериться, что ни у одного члена семьи нет аллергии. Специалисты рекомендуют оценить и финансовые возможности – содержание кошки или собаки потребует определенных затрат.

Если вы твёрдо решили взять домой питомца из приюта, позвоните по телефону 72-76-21 и договоритесь о визите. Для заключения договора потребуется паспорт, если вы хотите приютить собаку – стоит заранее купить поводок и ошейник.

Приют не отдает животных не прошедших карантин и стерилизацию, а также щенков и котят младше двух месяцев. Питомцев не смогут передать:

  • лицам моложе 20 лет (договор может быть оформлен на родителей),
  • для последующей передачи третьим лицам (например, в качестве подарка),
  • для содержания в жилье, которое не находится в собственности (в съемной квартире, общежитии),
  • лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • для проживания на дачах, за исключением постоянного (круглогодичного) нахождения там хозяев.

Окончательное решение о передаче животного принимает руководство приюта, оставляя за собой право отказать без объяснения причин. Фотографии питомцев, ожидающих своих хозяев, можно найти здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
как взять питомца из приютаприют для бездомных животныхинструкция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремовском районе зафиксирована вспышка бруцеллеза
В Ефремовском районе зафиксирована вспышка бруцеллеза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.