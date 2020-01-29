Как взять домой питомца из приюта: что нужно знать тулякам

Фото: vk.com/public_sobakiizotlova71

Прежде чем взять питомца из приюта, стоит приехать и лично посмотреть на животных. Решение взять домой нового друга должно быть общим – нужно удостовериться, что ни у одного члена семьи нет аллергии. Специалисты рекомендуют оценить и финансовые возможности – содержание кошки или собаки потребует определенных затрат.

Если вы твёрдо решили взять домой питомца из приюта, позвоните по телефону 72-76-21 и договоритесь о визите. Для заключения договора потребуется паспорт, если вы хотите приютить собаку – стоит заранее купить поводок и ошейник.

Приют не отдает животных не прошедших карантин и стерилизацию, а также щенков и котят младше двух месяцев. Питомцев не смогут передать:

лицам моложе 20 лет (договор может быть оформлен на родителей),

для последующей передачи третьим лицам (например, в качестве подарка),

для содержания в жилье, которое не находится в собственности (в съемной квартире, общежитии),

лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

для проживания на дачах, за исключением постоянного (круглогодичного) нахождения там хозяев.

Окончательное решение о передаче животного принимает руководство приюта, оставляя за собой право отказать без объяснения причин. Фотографии питомцев, ожидающих своих хозяев, можно найти здесь.