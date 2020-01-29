До 1 марта можно получить статус социального предприятия по упрощенной системе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области открыт прием документов от предпринимателей для подтверждения статуса социального предприятия.

В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальному предпринимательству отводится особая роль.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов сообщил, что до 1 марта 2020 года в регионе можно получить статус «социальное предприятие», предоставив максимально упрощенный пакет документов. Второй этап подачи документов — с 1 марта по 1 мая — пройдет уже с расширенным пакетом документов.

Вячеслав Романов также рассказал, что субъекты МСП, включенные в Единый реестр субъектов МСП со статусом «социальное предприятие», получат финансовую, имущественную, информационную и консультационную государственную поддержку.

После внесения записи в реестр дополнительное подтверждение статуса не требуется.

Также председатель комитета отметил, что в 2019 году региональное правительство выработало специальные меры поддержки для предприятий, реализующих социально значимые проекты. Это и особая категория льготных займов по минимальной процентной ставке, и специализированные программы обучения, и сопровождение социальных проектов.

Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов – Ведение перечня социальных предпринимателей поможет определить сферы социального бизнеса, которые есть в регионе. Это позволит дополнить существующие преференции для социального бизнеса, и в будущем предоставлять адресную поддержку для каждого направления.

Информацию о полном пакете документов для получения статуса «социальный предприниматель» можно получить на официальном сайте комитета: www.business.tularegion.ru, региональном портале для малого и среднего бизнеса «БизнесНавигатор71»: www.bn71.ru, а также на сайте Центра «Мой Бизнес»: www.hub71.ru

Подробную информацию также можно получить в Центре «Мой Бизнес» по адресу: Тула, ул. Кирова, 135/1, тел.: (4872) 25−98−31, либо в комитете Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку — Тула, ул. Жаворонкова, 2, тел.: (4872) 24−52−27.

Напомним, в 2019 году в законодательстве РФ произошли изменения, которые дают определение социального предпринимательства и выделяют его в отдельную область малого и среднего предпринимательства. Также были определены критерии, которым должно соответствовать социальное предприятие, обозначены виды государственной поддержки.

Например, предприятие можно отнести к социальным, если его деятельность направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем. Социальными можно назвать и те предприятия, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан.