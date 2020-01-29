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В Туле задержали похитителей канализационных люков

В Туле задержали похитителей канализационных люков

Полицейские определили, что двое задержанных также причастны к похищению еще восьми люков.

Как сообщает УМВД России по Тульской области, в Скуратовском микрорайоне нашли подозреваемых в кражах крышек канализационных люков.

По предварительным данным, злоумышленники похищали металлические крышки, чтобы потом их перепродавать.

При проведении оперативных мероприятий полицейские определили, что 18-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 25-летний неработающий ранее судимый подельник причастны к кражам не менее чем восьми крышек.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства, а также возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:01 +4
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