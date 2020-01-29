В Туле задержали похитителей канализационных люков

Как сообщает УМВД России по Тульской области, в Скуратовском микрорайоне нашли подозреваемых в кражах крышек канализационных люков.



По предварительным данным, злоумышленники похищали металлические крышки, чтобы потом их перепродавать.



При проведении оперативных мероприятий полицейские определили, что 18-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 25-летний неработающий ранее судимый подельник причастны к кражам не менее чем восьми крышек.



Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства, а также возбудили уголовное дело по статье «Кража».