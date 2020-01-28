В Тульской области продолжаются съемки фильма «Алексин – последний рубеж»

26 января члены клуба «Тульский оборонительный рубеж» (156 полк НКВД) приняли участие в съемках, которые на этот раз прошли в окрестностях поселка Авангард Алексинского района.

Для съемок участники клуба воссоздали события декабря 1941 года, в частности – моменты подхода солдат 238-й стрелковой дивизии к границам Алексина.

Выход фильма, рассказывающего историю Алексина, охваченного войной, запланирован на день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Над фильмом работают автор сценария, руководитель творческой студии Oakman Film Сергей Дубинин, фотокорреспондент, член Союза журналистов России Владислав Фролов и организатор видеопроекта «Мой «Бессмертный полк» Николай Абрамов.