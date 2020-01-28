Экологи обнаружили в Новомосковске место слива химических отходов

Фото Вадима Баранова

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» инициировала проверки по факту незаконного слива жидких отходов в Новомосковске.

Видео с места событий экологи обнаружили в социальных сетях – на ул. Свободы, недалеко от промзоны, водитель автоцистерны сливал чёрную жидкость с сильным химическим запахом. Местные жители рассказали, что с лета прошлого года отходы сливаются здесь достаточно регулярно.

Экологи немедленно обратились в местную администрацию и контролирующие органы. В сходе осмотра территории специально созданная комиссия обнаружила под слоем выпавшего снега следы слива маслянистой жидкости, которая пропитала кору растущих деревьев.

Химики взяли пробы обнаруженных веществ. Результаты исследований станут известны в ближайшие дни. По факту незаконного сброса отходов контролирующими органами возбуждены административные дела, проводятся проверки.