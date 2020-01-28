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Переписчики в Тульской области могут заработать 18 тысяч рублей
Изображение vkpress.ru.

Переписчики в Тульской области могут заработать 18 тысяч рублей

Тульская область готовится к Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Эта перепись станет 12-й по счету (первая состоялась в 1897 году) и впервые в истории России пройдет с использованием цифровых технологий.

С 1 по 25 октября 2020 года туляки смогут самостоятельно принять участие в предстоящей переписи через портал госуслуг или МФЦ — через мобильные приложения, со своего персонального компьютера или на выделенном компьютере в МФЦ.

С 4 по 27 октября 2020 года в регионе будут работать переписчики по месту жительства туляков и на стационарных выделенных участках. Под эти цели выделено около 500 помещений в муниципалитетах области. Всего в регионе создадут 2692 счетных участка и 450 переписных участков.
Предстоит подобрать 3600 переписчиков. За свою работу переписчики по договору смогут получить вознаграждение.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 09:45 −4
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