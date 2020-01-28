новости
новости
Регистрация
Баскетболисты «Арсенала» оказались сильнее магнитогорского «Динамо»

Баскетболисты «Арсенала» оказались сильнее магнитогорского «Динамо»

Матч завершился со счетом 98:94 в пользу оружейников.

Вчера, 27 января, в Туле в рамках очередного тура Суперлиги-2 БК «Арсенал» сыграл с «Динамо» из Магнитогорска. Встреча состоялась в СК «Новое поколение».

По итогам матча сильнее оказалась тульская команда — оружейники обыграли соперников со счетом 98:94 (19:25, 33:22, 16:15, 30:32).

Самым результативным игроком в составе «Арсенала» стал Павел Сизов, набравший 21 очко. Евгений Маринин набрал 20 очков, а Максим Кузнецов — 19.

Ответная игра состоится сегодня в 19.00. Приходите поддержать баскетболистов!

протокол

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Магнитогорск) — 98:94 (19:25, 33:22, 16:15, 30:32)

«Арсенал»: Синкевич (3), Сизов (21), Попов (16+10 подборов), Дзандзава (13), Кузёмкин (3) — старт, Кузнецов (19), Мищук, Маринин (20).

«Динамо»: Сарафанкин, Лысенков (17), Каленов (11+11 подборов), Евстафьев (9), Матвеев (15) — старт, Клюндиков (8), Голяхов (5), Гучетль, Балякин (17), Трубин (12), Крюков.

Фолы — 16:25.

Галерея
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 1
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 2
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 3
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 4
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 5
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 6
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 7
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 8
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 9
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 10
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 11
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 12
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 13
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 14
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 15
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 16
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 17
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 18
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 19
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 20
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 21
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 22
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 23
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 24
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 25
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 26
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 27
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 28
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 29
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 30
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 31
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 32
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 33
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 34
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 35
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 36
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 37
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 38
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 39
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 40
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 41
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 42
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 43
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 44
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 45
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 46
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 47
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 48
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 49
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 50
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 51
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 52
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 53
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 54
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 55
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 56
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 57
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 59
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 61
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 62
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 69
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 70
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 72
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 73
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 74
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 75
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 76
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 77
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 78
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 79
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 80
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 81
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 82
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 83
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 84
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 85
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 86
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 87
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 88
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 89
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 90
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 91
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 92
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 93
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 94
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 95
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 96
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 97
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 98
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 99
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 100
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 101
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 102
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 103
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 104
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 105
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 106
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 107
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 108
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 109
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 110
БК "Арсенал" - БК "Динамо" Майкоп, Фото: 111
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналБК АрсеналбаскетболДинамо Магнитогорск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Переписчики в Тульской области могут заработать 18 тысяч рублей
Переписчики в Тульской области могут заработать 18 тысяч рублей
Тулячка стала жертвой изобретательных телефонных мошенников
Тулячка стала жертвой изобретательных телефонных мошенников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.