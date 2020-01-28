Баскетболисты «Арсенала» оказались сильнее магнитогорского «Динамо»

Матч завершился со счетом 98:94 в пользу оружейников.

Вчера, 27 января, в Туле в рамках очередного тура Суперлиги-2 БК «Арсенал» сыграл с «Динамо» из Магнитогорска. Встреча состоялась в СК «Новое поколение».

По итогам матча сильнее оказалась тульская команда — оружейники обыграли соперников со счетом 98:94 (19:25, 33:22, 16:15, 30:32).

Самым результативным игроком в составе «Арсенала» стал Павел Сизов, набравший 21 очко. Евгений Маринин набрал 20 очков, а Максим Кузнецов — 19.

Ответная игра состоится сегодня в 19.00. Приходите поддержать баскетболистов!

протокол

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Магнитогорск) — 98:94 (19:25, 33:22, 16:15, 30:32)

«Арсенал»: Синкевич (3), Сизов (21), Попов (16+10 подборов), Дзандзава (13), Кузёмкин (3) — старт, Кузнецов (19), Мищук, Маринин (20).

«Динамо»: Сарафанкин, Лысенков (17), Каленов (11+11 подборов), Евстафьев (9), Матвеев (15) — старт, Клюндиков (8), Голяхов (5), Гучетль, Балякин (17), Трубин (12), Крюков.

Фолы — 16:25.