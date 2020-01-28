В Туле экс-сотрудника ГИБДД осудят за «продажу» водительских экзаменов

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отделения №10 МРЭО ГИБДД. Он обвиняется в двух эпизодах мелкого взяточничества и трёх эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, с декабря 2017 года по июль 2018 года инспектор через посредников получил две взятки – 5000 и 10000 рублей. За эти деньги мужчина допустил до сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством кандидатов, не прошедших теоретические тесты. Также он внес заведомо ложные данные в экзаменационные листы.

Противоправные действия инспектора были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области, сейчас он ожидает суда. Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, инспектор отделения №10 МРЭО ГИБДД был уволен со службы по отрицательным основаниям. С личным составом органов внутренних дел региона проведена работа по профилактике коррупционного поведения.