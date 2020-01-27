В Тульской области сформирован новый состав региональной Общественной палаты

В состав органа были приняты представители местных общественных объединений.

Завершающим этапом формирования Общественной палаты стало принятие в её состав 15 представителей местных общественных объединений:

В Туле состоялось собрание членов Общественной палаты, утвержденных губернатором Алексеем Дюминым и Тульской областной Думой . Напомним, в состав Общественной палаты Тульской области входят 45 человек, 15 из которых утверждаются главой региона, 15 – депутатами областной Думы.