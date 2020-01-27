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В Тульской области сформирован новый состав региональной Общественной палаты

В Тульской области сформирован новый состав региональной Общественной палаты

В состав органа были приняты представители местных общественных объединений.

В Туле состоялось собрание членов Общественной палаты, утвержденных губернатором Алексеем Дюминым и Тульской областной Думой. Напомним, в состав Общественной палаты Тульской области входят 45 человек, 15 из которых утверждаются главой региона, 15 – депутатами областной Думы.

Завершающим этапом формирования Общественной палаты стало принятие в её состав 15 представителей местных общественных объединений:

  • Батаниной Ирины Александровны (Новомосковская районная общественная организация «Пушкинское Общество»),
  • Глазкова Владимира Александровича (Новомосковская городская общественная организация «Волейбольный физкультурно-спортивный клуб «Новомосковец»),
  • Глотова Олега Анатольевича (Плавская районная общественная организация по содействию в охране правопорядка «Добровольная Народная Дружина»),
  • Давлетшиной Инны Юрьевны (Киреевская районная общественная организация спортивный клуб «Русь»),
  • Давыдова Ришата Зиятдиновича (религиозная организация «Общество Мусульман «Иман» г. Тулы),
  • Дзоценидзе Тариели Амирановича (общественная организация «Лыжный клуб «Старт» Щекинского района Тульской области),
  • Ждановой Инны Николаевны (Тульская городская молодежная общественная организация «Туристический клуб «Вертикаль»),
  • Жукова Николая Алексеевича  (общественная организация по содействию в развитии спорта «Гранд» Киреевского района Тульской области),
  • Королевой Юлии Юрьевны (Плавская районная общественная организация содействия инвалидам «Открытые сердца»),
  • Крюкова Игоря Вячеславовича (Тульская городская общественная правозащитная организация «За права человека»),
  • Моторного Павла Николаевича (общественная организация «Тульский городской молодежный спортивный клуб «Андрей»),
  • Новиковой Аллы Федоровны (Советская районная организация Тульской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»),
  • Олейник Екатерины Михайловны (Плавская районная молодежная общественная организация волонтеров «Патриот»),
  • Папяна Рафика Гарниковича (тульская городская общественная организация спортивный клуб «Борец»),
  • Превезенцева Андрея Андреевича (общественная организация «Тульский городской казачий духовный центр»).
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