Губернатор Тульской области утвердил состав Общественной палаты региона IV состава
Указ подписан 20 декабря 2019 года.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован Указ губернатора Тульской области
Напомним, что согласно законодательству Тульской области, Общественная палата состоит из 45 человек и формируется в три этапа: 15 членов — от облдумы, 15 человек представляет губернатор. А еще 15 формирует уже новый состав Общественной палаты, утвержденный депутатами и губернатором.
В День Конституции состоялось очередное, 5-е заседание Тульской областной Думы VII созыва. Одним их вопросов повестки дня было утверждение членов Общественной палаты Тульской области. На 15 мест претендовал 21 кандидат. Голосование проходило персонально за каждого кандидата. В результате рейтингового отбора в новый состав Общественной палаты Тульской области от областной думы прошли:
- Ерухом Шальмиев (30 голосов),
- Геннадий Кочетков (29),
- Сергей Кузнецов (29),
- Виктор Мельников (29),
- Александр Симонов (28),
- Татьяна Алексеева (28),
- Владимир Могильников (28),
- Ярослав Муравский (28),
- Вадим Баранов (27),
- Денис Ворошнин (27),
- Алексей Комиссаров (27),
- Валерий Московский (27),
- Евгений Панфилов (26),
- Владимир Оленников (24),
- Вера Сошнева (23).
20 декабря губернатор Тульской области утвердил еще 15 членов нового состава Общественной палаты региона. Это
- Александр Воронцов,
- Тамара Головина,
- Наталия Грамолина,
- Владимир Гриценко,
- Константин Данилов,
- Михаил Евсеев,
- Надежда Калугина,
- Вячеслав Ковалевский,
- Валерий Новиков,
- Константин Подрезов,
- Елена Руднева,
- Елена Симонова,
- Эдуард Темнов,
- Галина Фомина,
- Дмитрий Харитонов.