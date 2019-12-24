Губернатор Тульской области утвердил состав Общественной палаты региона IV состава

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован Указ губернатора Тульской области от 20.12.2019 № 132 «Об утверждении членов Общественной палаты Тульской области четвертого состава».

Напомним, что согласно законодательству Тульской области, Общественная палата состоит из 45 человек и формируется в три этапа: 15 членов — от облдумы, 15 человек представляет губернатор. А еще 15 формирует уже новый состав Общественной палаты, утвержденный депутатами и губернатором.

В День Конституции состоялось очередное, 5-е заседание Тульской областной Думы VII созыва. Одним их вопросов повестки дня было утверждение членов Общественной палаты Тульской области. На 15 мест претендовал 21 кандидат. Голосование проходило персонально за каждого кандидата. В результате рейтингового отбора в новый состав Общественной палаты Тульской области от областной думы прошли:

Ерухом Шальмиев (30 голосов),

Геннадий Кочетков (29),

Сергей Кузнецов (29),

Виктор Мельников (29),

Александр Симонов (28),

Татьяна Алексеева (28),

Владимир Могильников (28),

Ярослав Муравский (28),

Вадим Баранов (27),

Денис Ворошнин (27),

Алексей Комиссаров (27),

Валерий Московский (27),

Евгений Панфилов (26),

Владимир Оленников (24),

Вера Сошнева (23).

20 декабря губернатор Тульской области утвердил еще 15 членов нового состава Общественной палаты региона. Это