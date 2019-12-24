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Губернатор Тульской области утвердил состав Общественной палаты региона IV состава

Губернатор Тульской области утвердил состав Общественной палаты региона IV состава

Указ подписан 20 декабря 2019 года.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован Указ губернатора Тульской области от 20.12.2019 № 132 «Об утверждении членов Общественной палаты Тульской области четвертого состава».

Напомним, что согласно законодательству Тульской области, Общественная палата состоит из 45 человек и формируется в три этапа: 15 членов — от облдумы, 15 человек представляет губернатор. А еще 15 формирует уже новый состав Общественной палаты, утвержденный депутатами и губернатором.

В День Конституции состоялось очередное, 5-е заседание Тульской областной Думы VII созыва. Одним их вопросов повестки дня было утверждение членов Общественной палаты Тульской области. На 15 мест претендовал 21 кандидат. Голосование проходило персонально за каждого кандидата. В результате рейтингового отбора в новый состав Общественной палаты Тульской области от областной думы прошли:

  • Ерухом Шальмиев (30 голосов),
  • Геннадий Кочетков (29),
  • Сергей Кузнецов (29),
  • Виктор Мельников (29),
  • Александр Симонов (28),
  • Татьяна Алексеева (28),
  • Владимир Могильников (28),
  • Ярослав Муравский (28),
  • Вадим Баранов (27),
  • Денис Ворошнин (27),
  • Алексей Комиссаров (27),
  • Валерий Московский (27),
  • Евгений Панфилов (26),
  • Владимир Оленников (24),
  • Вера Сошнева (23).

20 декабря губернатор Тульской области утвердил еще 15 членов нового состава Общественной палаты региона. Это

  • Александр Воронцов,
  • Тамара Головина,
  • Наталия Грамолина,
  • Владимир Гриценко,
  • Константин Данилов,
  • Михаил Евсеев,
  • Надежда Калугина,
  • Вячеслав Ковалевский,
  • Валерий Новиков,
  • Константин Подрезов,
  • Елена Руднева,
  • Елена Симонова,
  • Эдуард Темнов,
  • Галина Фомина,
  • Дмитрий Харитонов.
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