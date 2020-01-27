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На Восточном обводе в Туле столкнулись шесть машин: фоторепортаж

На Восточном обводе в Туле столкнулись шесть машин: фоторепортаж

Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

На Восточном обводе в Туле произошло массовое ДТП. Как сообщает корреспондент Myslo, по обводу в сторону ул. Рязанской двигались Kia Spectra и Honda Jazz. Машины столкнулись, после этого Kia Spectra выехала на встречную полосу, врезалась в два кроссовера Nissan X-Trail, один из которых задел Toyota Camry и Kia Optima.

Как уточнили сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в результате аварии  никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо – 32-летняя женщина, управлявшая Kia Spectra, не успела отреагировать на экстренную ситуацию и не справилась с управлением.

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Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 1
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 2
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 3
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 4
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 5
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 6
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 7
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 8
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 9
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 10
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 11
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 12
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 13
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 14
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 15
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 16
Массовое ДТП на Восточном обводе, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:00 +11
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