На Восточном обводе в Туле столкнулись шесть машин: фоторепортаж

На Восточном обводе в Туле произошло массовое ДТП. Как сообщает корреспондент Myslo, по обводу в сторону ул. Рязанской двигались Kia Spectra и Honda Jazz. Машины столкнулись, после этого Kia Spectra выехала на встречную полосу, врезалась в два кроссовера Nissan X-Trail, один из которых задел Toyota Camry и Kia Optima.

Как уточнили сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо – 32-летняя женщина, управлявшая Kia Spectra, не успела отреагировать на экстренную ситуацию и не справилась с управлением.