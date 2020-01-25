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В связи с аварией в Туле организована раздача питьевой воды

В связи с аварией в Туле организована раздача питьевой воды

Набрать воды можно будет в киосках «Ключ здоровья» будет организована раздача питьевой воды.

Днем 25 января произошла авария на водоводе диаметром 900 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, на территории Пролетарского территориального округа, с-зе Новомедвенский, мкрн Водник-2 Тулы будет пониженное давление холодной воды, местами ожидаются перебои в водоснабжении. АО «Тулагорводоканал» приступил к ликвидации порыва.

Будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Туляков просят заранее запастись водой, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.

С 16.00 до 20.00 в киосках «Ключ здоровья» будет организована раздача питьевой воды по девяти адресам:

- Вильямса, 26,

- Металлургов, 1б,

- Марата, 24,

- Степанова, 29,

- Замочная, 34,

- Кутузова, 15,

- Кирова, 14,

- Металлургов, 60,

- Кирова, 32.

С 16.00 до 22.00 пункты выдачи технической воды начнут работать по следующим адресам:

- Пролетарская, 22а, ТЦ «Рио»;

- Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»;

- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);

- Металлургов, 22, ДК «Металлургов»;

- Кутузова, 13, ТК «Кировский».

Теплоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме. Глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев контролирует ход работ на месте.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:58 +4
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