В связи с аварией в Туле организована раздача питьевой воды
Набрать воды можно будет в киосках «Ключ здоровья» будет организована раздача питьевой воды.
Днем 25 января произошла авария на водоводе диаметром 900 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, на территории Пролетарского территориального округа, с-зе Новомедвенский, мкрн Водник-2 Тулы будет пониженное давление холодной воды, местами ожидаются перебои в водоснабжении. АО «Тулагорводоканал» приступил к ликвидации порыва.
Будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Туляков просят заранее запастись водой, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.
С 16.00 до 20.00 в киосках «Ключ здоровья» будет организована раздача питьевой воды по девяти адресам:
- Вильямса, 26,
- Металлургов, 1б,
- Марата, 24,
- Степанова, 29,
- Замочная, 34,
- Кутузова, 15,
- Кирова, 14,
- Металлургов, 60,
- Кирова, 32.
С 16.00 до 22.00 пункты выдачи технической воды начнут работать по следующим адресам:
- Пролетарская, 22а, ТЦ «Рио»;
- Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»;
- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);
- Металлургов, 22, ДК «Металлургов»;
- Кутузова, 13, ТК «Кировский».
Теплоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме. Глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев контролирует ход работ на месте.