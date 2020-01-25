В связи с аварией в Туле организована раздача питьевой воды

Днем 25 января произошла авария на водоводе диаметром 900 мм Медвенско-Осетровского водозабора в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, на территории Пролетарского территориального округа, с-зе Новомедвенский, мкрн Водник-2 Тулы будет пониженное давление холодной воды, местами ожидаются перебои в водоснабжении. АО «Тулагорводоканал» приступил к ликвидации порыва.



Будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Туляков просят заранее запастись водой, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.



С 16.00 до 20.00 в киосках «Ключ здоровья» будет организована раздача питьевой воды по девяти адресам:



- Вильямса, 26,



- Металлургов, 1б,



- Марата, 24,



- Степанова, 29,



- Замочная, 34,



- Кутузова, 15,



- Кирова, 14,



- Металлургов, 60,



- Кирова, 32.



С 16.00 до 22.00 пункты выдачи технической воды начнут работать по следующим адресам:



- Пролетарская, 22а, ТЦ «Рио»;



- Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»;



- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки);



- Металлургов, 22, ДК «Металлургов»;



- Кутузова, 13, ТК «Кировский».



Теплоснабжение всех объектов осуществляется в штатном режиме. Глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев контролирует ход работ на месте.