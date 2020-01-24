Туляков научат решать конфликты с помощью медиатора

На фото Юлия Дубинина.

25 января в 17 часов в Общественном ресурсном центре города Тула (пр. Ленина 67) состоится мастер-класс с адвокатом, медиатором Юлией Дубининой «Медиативные техники в разрешении конфликтов».



Данный мастер-класс следующий в цепочке мероприятий, посвящённых работе с конфликтам и их решению.



Все чаще мы слышим слово «медиация» — ее предлагают в суде, о ней пишут в СМИ и в школах вводят службы школьного примирения. Медиация исходит из того, что присутствие третьего лица (медиатора), независимого и не имеющего власти над предметом конфликта, может помочь возобновить диалог и, если получится, найти решение разделяющих проблем. Медиатор — это посредник, который задаст правильные вопросы, чтобы отделить позицию от интереса.



Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.