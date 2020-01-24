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Погода в Туле 25 января: облачно, мокро, скользко

Погода в Туле 25 января: облачно, мокро, скользко

Синоптики обещают сильный ветер и до +5 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Ожидается дождь и мокрый снег (около 2 мм за сутки). На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3 градусов, днём – от нуля до +5. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +7
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