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Новый микрофон тульской «Октавы» представили в Калифорнии
Фото: пресс-служба завода "Октава"

Новый микрофон тульской «Октавы» представили в Калифорнии

На Всероссийском конгрессе звукорежиссеров завод представит всю линейку вокальных и инструментальных микрофонов.

Основные задачи Всероссийского конгресса звукорежиссеров музыкальных программ – обмен опытом между практикующими звукорежиссерами, профессиональная подготовка студентов и повышение квалификации действующих звукорежиссеров. В прошлом году в конгрессе приняли участие 387 звукорежиссёров.

Программа конгресса включает семинары и мастер-классы известных звукорежиссеров. Спикерами станут настоящие звезды звукорежиссуры – Дмитрий Сухин, Дмитрий Вдовин, Бернд Ньюбауэр, Василий Филатов, Мария Соболева и другие.

«Октава» представит на конгрессе весь спектр микрофонной техники для записи вокала, инструментов и речи. Представители предприятия проконсультируют участников по техническим вопросам, представят модельный ряд вокальных, инструментальных микрофонов и новую разработку — динамический вокальный микрофон МД-305, презентация которого прошла недавно на The NAMM Show 2020 в Калифорнии.

– С микрофонами «Октава» я знакома очень давно, около 20 лет. Одна из студенток тогда поехала на ежегодную конвенцию AES в Амстердам и стала лауреатом конкурса студенческих работ этой престижной мировой организации.  Ее запись была сделана в Камерном зале Гостиной Дома Шуваловых на стереопару конденсаторных микрофонов МК-012. Эта победа тогда очень подбодрила педагогический состав кафедры, убедила в том, что школа, которую мы даем нашим студентам, международно конвертируема.  Потом было еще много побед, и во многих лауреатских работах наши МК-012 стояли в списке оборудования, – отметила председатель Гильдии звукорежиссеров, профессор Московской консерватории им. Чайковского Мария Соболева.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:35 +1
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