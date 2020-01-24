Компания «Тулагоргаз» проводит плановые проверки газового оборудования

Специалисты «Тулагоргаза» приступили к выполнению плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования в жилых домах туляков.

Ежегодная проверка газовых приборов необходима для обеспечения безопасности в домах и квартирах горожан.

Отопительный сезон в городе в самом разгаре. Именно в холодное время года газовые приборы используются максимально интенсивно. Если вы до сих пор не заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования или проверка у вас не проводилась больше года, самое время вызвать газовика.

Зачем газовым приборам техническое обслуживание?

Регулярные проверки позволяют контролировать техническое состояние газового оборудования потребителей, вовремя выявлять неисправности, устранять нарушения и, тем самым, обеспечивать безопасность в газифицированных домах.

Техническое обслуживание газовых приборов проводится ежегодно. Даже если у вас новое оборудование, не зависимо от гарантийного срока, техобслуживание проводится ежегодно.

Каждый потребитель газа обязан заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией, которая может на законных основаниях выполнять работы по обслуживанию газового оборудования. Одной из таких организаций является АО «Тулагоргаз».

Как понять, что пора проводить проверку?

За два месяца до предполагаемой даты проверки «Тулагоргаз» высылает квитанцию на предоплату, за несколько дней до ТО вывешивается объявление на подъезде. Кроме того, уточнить, когда именно в вашем доме будет проверка можно в управляющей компании.

Техническое обслуживание включает в себя проверку герметичности соединений и работу автоматики, проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определение необходимости замены или ремонта газового оборудования, инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

Кому точно пора проводить ТО, не дожидаясь квитанции и объявления на подъезде?

Тем, кто не проводил проверку более года, тем, кто внес предоплату за ТО, но специалистов так и не вызвал, тем, у кого вообще нет договора на техническое обслуживание.

Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договоры на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, где годами не пускают газовиков.

Как вызвать специалиста

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.

Проверьте газовое оборудование со скидкой

Скидку в размере 10% от цены, указанной в квитанции, могут получить те абоненты, которые обеспечат доступ в квартиру специалиста газовой службы непосредственно в день проведения планового технического обслуживания газового оборудования многоквартирного дома.

Скидка 10% распространяется на следующие виды работ:

техобслуживание газовой плиты 2-х - 4-х конфорочной в квартирах;

техобслуживание проточного водонагревателя в квартирах;

техническое обслуживание настенного газового двухконтурного котла мощностью от 24 квт. до 35 квт.;

техническое обслуживание газового котла импортного производства.

Чем грозит игнорирование проверки?

В соответствии с законом отсутствие договора на ТО, отказ в допуске специалистам газовой службы для проведения ТО или вовсе уклонение от проверки – основания для приостановки газа.

Кроме того, действуют еще и административные наказания.

За что могут штрафовать:

за уклонение от заключения договора о ТО,

за отказ в допуске представителя газовой службы для проведения ТО,

за уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования газового оборудования.

Какой штраф:

на граждан — от 1 до 2 тыс рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10-30 тыс рублей.