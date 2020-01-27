БК «Арсенал» выразил соболезнования из-за гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта
Известный спортсмен погиб в авиакатастрофе.
26 января спортивный мир потрясла ужасная новость — в авиакатастрофе погиб известный баскетболист 41-летний Коби Брайант. Как сообщают СМИ, он и еще восемь человек находились на борту вертолета. Они направлялись в город Таузанд-Окс на баскетбольную тренировку.
Сообщается, что вертолет сделал 10 кругов над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы в Калабасасе. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров была и 13-летняя дочь Брайанта — Джинна Мария-Оноре.
Звезды спорта, шоу-бизнеса выразили свои соболезнования семье Коби Брайанта.
– Его можно было любить, можно было ненавидеть, но нельзя было не уважать! Мы росли, смотря на тебя. Спасибо, Коби!
Не верится что приходится читать и писать это … погиб Коби Брайант. Без лишних слов: — 5-кратный чемпион НБА; — 2-кратный MVP финала; — 18-кратный участник Матча Звезд; — 4-кратный MVP Матча Звезд; — MVP сезона 2008; — Дважды самый результативный игрок сезона. Его можно было любить, можно было ненавидеть, но нельзя было не уважать! Мы росли смотря на тебя. Спасибо, Коби! Покойся с миром, легенда!
– Ещё один великий сегодня дописал свою книгу жизни. Не передать словами, как много ты значил для моего поколения спортсменов и сколько ты привнёс в эту игру и за её пределы своей индивидуальностью. Покойся с миром, легенда!
Коби Брайант родился в 1978 году в Пенсильвании. В старшей школе стал лучшим баскетболистом США среди школьников.
С 1996 года Брайант играл в «Лос-Анджелес Лейкерс»: здесь он провел 20 сезонов карьеры. Спортсмен по прозвищу Черная Мамба пять раз становился чемпионом НБА, дважды — олимпийским чемпионом (в составе сборной США). 18 раз за карьеру он участвовал в матчах всех звезд НБА и четырежды признавался самым ценным игроком «звездных» матчей.
Завершил карьеру в 2016 году. За карьеру в НБА он набрал 33 643 очка, что было третьим результатом в истории лиги.
Отметим также, что Коби получил «Оскар» за анимационный короткометражный фильм о своей жизни и карьере.