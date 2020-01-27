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БК «Арсенал» выразил соболезнования из-за гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

БК «Арсенал» выразил соболезнования из-за гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Известный спортсмен погиб в авиакатастрофе.

26 января спортивный мир потрясла ужасная новость — в авиакатастрофе погиб известный баскетболист 41-летний Коби Брайант. Как сообщают СМИ, он и еще восемь человек находились на борту вертолета. Они направлялись в город Таузанд-Окс на баскетбольную тренировку.

Сообщается, что вертолет сделал 10 кругов над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы в Калабасасе. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров была и 13-летняя дочь Брайанта — Джинна Мария-Оноре.

Звезды спорта, шоу-бизнеса выразили свои соболезнования семье Коби Брайанта. Тульский БК «Арсенал» тоже не остался в стороне, опубликовав пост в инстаграме:

– Его можно было любить, можно было ненавидеть, но нельзя было не уважать! Мы росли, смотря на тебя. Спасибо, Коби!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не верится что приходится читать и писать это … погиб Коби Брайант. Без лишних слов: — 5-кратный чемпион НБА; — 2-кратный MVP финала; — 18-кратный участник Матча Звезд; — 4-кратный MVP Матча Звезд; — MVP сезона 2008; — Дважды самый результативный игрок сезона. Его можно было любить, можно было ненавидеть, но нельзя было не уважать! Мы росли смотря на тебя. Спасибо, Коби! Покойся с миром, легенда!

Публикация от БК «Арсенал» Тула (@arsenalbasket)

 

Нападающий БК «Арсенал» Илья Синкевич написал:

– Ещё один великий сегодня дописал свою книгу жизни. Не передать словами, как много ты значил для моего поколения спортсменов и сколько ты привнёс в эту игру и за её пределы своей индивидуальностью. Покойся с миром, легенда!

 

Коби Брайант родился в 1978 году в Пенсильвании. В старшей школе стал лучшим баскетболистом США среди школьников.

С 1996 года Брайант играл в «Лос-Анджелес Лейкерс»: здесь он провел 20 сезонов карьеры. Спортсмен по прозвищу Черная Мамба пять раз становился чемпионом НБА, дважды — олимпийским чемпионом (в составе сборной США). 18 раз за карьеру он участвовал в матчах всех звезд НБА и четырежды признавался самым ценным игроком «звездных» матчей.

Завершил карьеру в 2016 году. За карьеру в НБА он набрал 33 643 очка, что было третьим результатом в истории лиги.

Отметим также, что Коби получил «Оскар» за анимационный короткометражный фильм о своей жизни и карьере.

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