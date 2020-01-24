Более 87 млн рублей: в Туле обманутые дольщики получат компенсацию

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Во исполнение поручения Правительства РФ Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий по восстановлению прав дольщиков трех проблемных домов жилого комплекса «Времена года» (2-я очередь).

Компенсации будут предоставлены 66 дольщикам, обязательства перед которыми ранее не исполнил недобросовестный застройщик. На эти цели будет направлено более 87 млн рублей из средств компенсационного фонда.

«Наблюдательный совет принял важное решение, которого ожидали дольщики трех проблемных домов. Оно позволит нам комплексно закрыть вопрос дольщиков этого микрорайона. Люди, пострадавшие из-за недобросовестного подрядчика, получат компенсацию, причем она исчисляется не по цене жилья на момент приобретения, а исходя из его сегодняшней рыночной стоимости», — прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун сообщил, что Тульская область вошла в список регионов, где права дольщиков будут восстановлены в первую очередь. Создан региональный фонд для решения проблем пострадавших участников долевого строительства, что позволяет максимально эффективно вести работу по восстановлению прав граждан.