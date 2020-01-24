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Погоню за пьяным водителем BMW в Алексине снял видеорегистратор гаишников

Погоню за пьяным водителем BMW в Алексине снял видеорегистратор гаишников

За рулем машины находился местный 45-летний житель.

23 января примерно в 21.40 в Алексине на улице Строителей экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW. Инспекторы решили остановить машину для проверки, однако водитель проигнорировал требование гаишников и попытался скрыться. Погоню за ним запечатлел видеорегистратор машины ДПС.
 
Напомним, полицейские выяснили, что за рулем BMW находился местный 45-летний житель, который был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили административные материалы за езду за рулем в состоянии опьянения и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке.
 

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:44 +5
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Тульская областьАлексин

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