Погоню за пьяным водителем BMW в Алексине снял видеорегистратор гаишников

23 января примерно в 21.40 в Алексине на улице Строителей экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW. Инспекторы решили остановить машину для проверки, однако водитель проигнорировал требование гаишников и попытался скрыться. Погоню за ним запечатлел видеорегистратор машины ДПС.

Напомним , полицейские выяснили, что за рулем BMW находился местный 45-летний житель, который был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили административные материалы за езду за рулем в состоянии опьянения и отказ выполнить законное требование сотрудников ГИБДД об остановке.