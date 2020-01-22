В тульском ТРЦ «Макси» работали пожарные: фоторепортаж

Утром 22 января к тульскому ТРЦ «Макси» прибыли четыре пожарно-спасательных расчета и одна автолестница для работ на верхних этажах. Всё дело в том, что сотрудники МЧС проводили в торговом центре пожарно-тактические учения.

Пожарные отрабатывали организацию и проведение работ по тушению огня на объектах с массовым пребыванием людей, взаимодействие с обслуживающим персоналом объекта и др.

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