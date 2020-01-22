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В тульском ТРЦ «Макси» работали пожарные: фоторепортаж

В тульском ТРЦ «Макси» работали пожарные: фоторепортаж

Сотрудники МЧС проводили учения.

Утром 22 января к тульскому ТРЦ «Макси» прибыли четыре пожарно-спасательных расчета и одна автолестница для работ на верхних этажах. Всё дело в том, что сотрудники МЧС проводили в торговом центре пожарно-тактические учения.

Пожарные отрабатывали организацию и проведение работ по тушению огня на объектах с массовым пребыванием людей, взаимодействие с обслуживающим персоналом объекта и др.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с учений!

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Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 5
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 6
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 7
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 8
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 9
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 10
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 11
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 12
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 13
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 14
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 15
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 16
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 17
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Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 31
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Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 33
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 34
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 35
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 36
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 37
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 38
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 39
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 40
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 41
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 42
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 43
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 44
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 45
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 46
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 47
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 48
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 49
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 50
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 51
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 52
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 53
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 54
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 55
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 56
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 57
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 58
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 59
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 60
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 61
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 62
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 63
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 64
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 65
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 66
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 67
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 68
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 69
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 70
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 71
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 72
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 73
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 74
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 75
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 76
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 77
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 78
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 79
Учения МЧС в ТРЦ "Макси", Фото: 80
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:44 +2
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