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Только сегодня! Билеты на концерт группы RASA по специальной цене!

Только сегодня! Билеты на концерт группы RASA по специальной цене!

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Семейный дуэт RASA прославился в 2019 году благодаря хиту «Пчеловод». Это тот редкий случай, когда в композиции звучит мужской бэк-вокал.

Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко создали музыкальную группу в ноябре 2017 года. Их дебютная песня «Под фонарём» признана самой популярной в социальных сетях за 2018 год. В прошлом году помимо песни «Пчеловод» дуэт выпустил еще несколько суперхитов, которые обязательно войдут в 80-минутную программу тульского концерта.

Концерт группы RASA (12+) пройдет 21 февраля в Concert Hall. Начало в 20.00

Приобрести билеты на концерт группы RASA (12+) можно онлайн:

 

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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