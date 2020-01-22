Погода в Туле 23 января: морозно, снежно и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой снег (до 1 мм за сутки), на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2, днём – от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.