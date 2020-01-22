В Плавском районе заключённому добавят срок за покупку наркотиков в колонии

Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление. Дело в отношении наркосбытчика выделено в отдельное производство.

Прокурор Плавского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего осужденного, отбывающего наказание исправительной колонии № 4. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранение наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, заключённый, находясь в колонии, купил у неустановленного лица более восьми граммов метадона. Уголовное дело направлено в районный суд, дело в отношении лица, продавшего наркотик, выделено в отдельное производство и находится на контроле в прокуратуре.