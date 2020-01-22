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В правительстве Тульской области объявили конкурс на гранты в сфере культуры

В правительстве Тульской области объявили конкурс на гранты в сфере культуры

Срок окончания приема заявок – 10 февраля 2020 года.

Министерство культуры Тульской области объявляет конкурсы на предоставление грантов в сфере культуры и искусства и грантов в форме субсидий на инновационные театральные творческие проекты.

Заявки принимаются в номинациях «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Киноискусство», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Литературное творчество», «Любительское творчество».

Также министерство культуры региона объявляет конкурс на предоставление двух грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты.

С порядком предоставления грантов в сфере культуры и искусства можно ознакомиться на сайте министерства культуры Тульской области, перейдя по ссылке.

С порядком предоставления грантов в форме субсидий на инновационные театральные творческие проекты – здесь.

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