В правительстве Тульской области объявили конкурс на гранты в сфере культуры

Министерство культуры Тульской области объявляет конкурсы на предоставление грантов в сфере культуры и искусства и грантов в форме субсидий на инновационные театральные творческие проекты.

Заявки принимаются в номинациях «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Киноискусство», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Литературное творчество», «Любительское творчество».

Также министерство культуры региона объявляет конкурс на предоставление двух грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты.

С порядком предоставления грантов в сфере культуры и искусства можно ознакомиться на сайте министерства культуры Тульской области, перейдя по ссылке.

С порядком предоставления грантов в форме субсидий на инновационные театральные творческие проекты – здесь.