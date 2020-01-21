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В тульском экзотариуме окольцевали совят
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В тульском экзотариуме окольцевали совят

По кольцу на лапе специалисты смогут определить возраст птиц.

В старом здании тульского экзотариума на ул. Октябрьской состоялась процедур кольцевания маленьких совят сипухи обыкновенной, недавно появившихся на свет.

Специалисты-орнитологи надели птенцам на лапки кольца, по которым в будущем можно будет идентифицировать птицу, как особь, разведенную в неволе и определить её возраст.

справка myslo

Cипуха обыкновенная – хищная птица, обитающая практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. Длина тела сипухи составляет 33-39 см, размах крыльев – 80-95 см, вес может достигать 700 граммов. Своё название эти совы получили благодаря характерному голосу. Чаще всего сипухи издают звуки в период размножения – хрипло или визгливо кричат, сопят, ухают. Вне сезона размножения сипухи обычно молчаливы.

Галерея
Кольцевание совят в тульском экзотариуме, Фото: 1
Кольцевание совят в тульском экзотариуме, Фото: 2
Кольцевание совят в тульском экзотариуме, Фото: 3
Кольцевание совят в тульском экзотариуме, Фото: 4
Кольцевание совят в тульском экзотариуме, Фото: 5
Кольцевание совят в тульском экзотариуме, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +7
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