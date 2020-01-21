новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы будут обесточены 22 января

Какие улицы Тулы будут обесточены 22 января

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Кутузова, 229, 227-а, 160, 162,
  • ул. Вересаева, 10-а,
  • ул. Радищева, 28, 30, 21-29 (нечётн.)
  • ул. 3-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Серебровская, 43, 45,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский: 24-й пр-д, 1-24,
  • 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
  • ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
  • ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 72-90 (чётн.),
  • 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.),
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-148 (чётн.), 19-65 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричестваотключение электроэнергиигде в Туле отключат светотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Сбербанк» рассказал, как мошенники получают данные банковских карт своих жертв
«Сбербанк» рассказал, как мошенники получают данные банковских карт своих жертв
В тульском экзотариуме окольцевали совят
В тульском экзотариуме окольцевали совят
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.