Какие улицы Тулы будут обесточены 22 января
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Кутузова, 229, 227-а, 160, 162,
- ул. Вересаева, 10-а,
- ул. Радищева, 28, 30, 21-29 (нечётн.)
- ул. 3-я Зеркальная, 1-12,
- ул. Серебровская, 43, 45,
- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
- ул. Плеханова, 1-43,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
- пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
- пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
- ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
- пос. Октябрьский: 24-й пр-д, 1-24,
- 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
- ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 72-90 (чётн.),
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-148 (чётн.), 19-65 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,
- ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,
- ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),
- ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
- ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
- Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
- ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).
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