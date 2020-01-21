Технопарк «Сфера будущего» в тульском «Патриоте»: погрузись в виртуальную реальность!
Мечтаете попасть в компьютерную игру? Почувствовать себя пилотом космического корабля? А может, вы новый Шумахер? Проверьте!
Полностью погрузиться в виртуальную реальность вы можете в технопарке «Сфера будущего».
Вас ждут различные симуляторы, планетарий, роботы будущего, игровые зоны и многое другое!
Приходите в гости всей семьей в военно-патриотический парк «Патриот-Тула», павильон №2.
График работы: среда — воскресенье с 11.00 до 20.00.
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