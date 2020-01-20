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В Туле запущено голосование по вопросу расширения платных парковок

В Туле запущено голосование по вопросу расширения платных парковок

Соответствующий опрос проходит на сайте городской администрации.

Городские чиновники предлагают тулякам принять решение о расширении платного парковочного пространства. Это делается для упорядочения парковки в центре города и предотвращения нарушений ПДД.

Цель опроса – изучение мнения жителей. Его результаты будут проанализированы на заседании рабочей группы с участием экспертов и общественности.

В частности, предлагается ответить на два вопроса: «Должны ли все парковочные места, расположенные в зоне единого платного парковочного пространства (включая исторический центр города), быть платными?» и стоит ли вводить платную парковку на следующих участках:

  • ул. М. Тореза (участок от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова),
  • ул. Колетвинова (четная сторона, от ул. Оборонная до ул. Пушкинская),
  • ул. Пушкинская (четная сторона, от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации),
  • пр-т Ленина (от пересечения с улицей Жаворонкова до пересечения с ул. Станиславского).

На момент публикации 52% опрошенных ответили «Нет», 48% респондентов согласились с предложенными вариантами. Принять участие в опросе можно здесь.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:13 +1
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