В Туле запущено голосование по вопросу расширения платных парковок

Городские чиновники предлагают тулякам принять решение о расширении платного парковочного пространства. Это делается для упорядочения парковки в центре города и предотвращения нарушений ПДД.

Цель опроса – изучение мнения жителей. Его результаты будут проанализированы на заседании рабочей группы с участием экспертов и общественности.

В частности, предлагается ответить на два вопроса: «Должны ли все парковочные места, расположенные в зоне единого платного парковочного пространства (включая исторический центр города), быть платными?» и стоит ли вводить платную парковку на следующих участках:

ул. М. Тореза (участок от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова),

ул. Колетвинова (четная сторона, от ул. Оборонная до ул. Пушкинская),

ул. Пушкинская (четная сторона, от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации),

пр-т Ленина (от пересечения с улицей Жаворонкова до пересечения с ул. Станиславского).