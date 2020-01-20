В Туле запущено голосование по вопросу расширения платных парковок
Соответствующий опрос проходит на сайте городской администрации.
Городские чиновники предлагают тулякам принять решение о расширении платного парковочного пространства. Это делается для упорядочения парковки в центре города и предотвращения нарушений ПДД.
Цель опроса – изучение мнения жителей. Его результаты будут проанализированы на заседании рабочей группы с участием экспертов и общественности.
В частности, предлагается ответить на два вопроса: «Должны ли все парковочные места, расположенные в зоне единого платного парковочного пространства (включая исторический центр города), быть платными?» и стоит ли вводить платную парковку на следующих участках:
- ул. М. Тореза (участок от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова),
- ул. Колетвинова (четная сторона, от ул. Оборонная до ул. Пушкинская),
- ул. Пушкинская (четная сторона, от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации),
- пр-т Ленина (от пересечения с улицей Жаворонкова до пересечения с ул. Станиславского).
На момент публикации 52% опрошенных ответили «Нет», 48% респондентов согласились с предложенными вариантами. Принять участие в опросе можно здесь.