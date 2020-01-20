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«Туалетная» змея в тульской многоэтажке до сих пор не найдена
Фото из архива MySlo

«Туалетная» змея в тульской многоэтажке до сих пор не найдена

По словам сотрудников экзотариума, полоз не представляет опасности для людей.

Путешествие маисового полоза по коммуникациям дома № 26-Б по ул. Серебровской, судя по всему, продолжается – змея, не на шутку переполошившая жителей, до сих пор не найдена.

По словам заведующей отделом развития Тульского экзотариума Елены Курлыковой, полоз, скорее всего, находится в доме – сейчас зима, на улицу змея не уйдет:

«Самые большие наши опасения связаны с тем, что она может заползти в подвал и подхватить там грибок.  Полоз не ядовит – даже если вдруг укусит, ничего страшного не произойдет. Главное – спасти его и вернуть владельцу, если тот обнаружится».

Сотрудники экзотариума просят туляков при обнаружении змеи постараться задержать её, накрыв ведром, как это сделали сотрудники одного из тульских магазинов, или тканью.

Связаться со специалистами экзотариума можно по телефону: 77-01-18.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +1
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