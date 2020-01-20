«Туалетная» змея в тульской многоэтажке до сих пор не найдена

Фото из архива MySlo

По словам сотрудников экзотариума, полоз не представляет опасности для людей.

Путешествие маисового полоза по коммуникациям дома № 26-Б по ул. Серебровской, судя по всему, продолжается – змея, не на шутку переполошившая жителей, до сих пор не найдена.

По словам заведующей отделом развития Тульского экзотариума Елены Курлыковой, полоз, скорее всего, находится в доме – сейчас зима, на улицу змея не уйдет:

«Самые большие наши опасения связаны с тем, что она может заползти в подвал и подхватить там грибок. Полоз не ядовит – даже если вдруг укусит, ничего страшного не произойдет. Главное – спасти его и вернуть владельцу, если тот обнаружится».

Сотрудники экзотариума просят туляков при обнаружении змеи постараться задержать её, накрыв ведром, как это сделали сотрудники одного из тульских магазинов, или тканью.