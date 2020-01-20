В Богородицке представили историю города со времен крепости Засечной черты

Ее открытие дало начало череде мероприятий к 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты в 2020 году.

Богородицк

В экспозиции представлена история Богородицка — с момента, как зарождался город, и до того времени, как из приграничной крепости он превратился в тот самый «цветник», город-сад. Также экспонируются археологические, бытовые, этнографические предметы, старинные находки, свидетельствующие о том, как текла здесь жизнь в стародавние времена. Между прочим, хоть основывалась крепость Богородицк в качестве сторожевого пограничного сооружения, населяли которое в основном стрельцы и пушкари, но уже через год отсюда отправили в Москву первые возы с зерном. Местные люди во всех делах и ремеслах оказались сноровисты.

На выставке также представлены авторские куклы петербургской художницы Галины Белеховой в нарядах эпох Петра и Екатерины и всевозможные интерактивные квесты вроде сундучка с монетами — как теперь без них?

По сути это не просто новая экспозиция, а краеведческий музей, о котором в Богородицке мечтали с семидесятых годов прошлого века — с того момента, как было принято решение его закрыть.

На выставке также рассказывается о реставрации въездной башни во дворец, средства на которую выделили из федерального и регионального бюджетов. Хотя поначалу именно башня почему-то не вошла в перечень работ по восстановлению дворца Бобринских.

По словам генерального директора тульского музейного объединения Романа Гаврилина, была проделана очень большая работа, чтобы включить ее в единый комплекс реставрации.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина пояснила, что это стало возможным благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина. В итоге более сорока миллионов рублей были направлены только на приведение в порядок фасадов дворца, и на сегодня можно сказать, что в работах по воссозданию его внешнего облика поставлена точка.

Аппетит приходит во время еды. Относительно Богородицка у музейного объединения теперь много планов. Это и показать желающим город с высоты, и фестиваль детского театра, посвященный Андрею Болотову, и пригласить всех на Богородицкие сезоны — так, чтобы всё лето в местном восхитительном парке каждую неделю проходили различные фестивали — в частности, играли джаз.

Глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин от лица жителей города и района поблагодарил руководство области за комплексный подход по благоустройству городу. По его словам, таких изменений в Богородицке не было за всю его современную историю.

Развитие малых городов

Преображение малых городов, которые вошли в рамки празднования юбилея Засечной черты, происходит сейчас в одиннадцати муниципальных образованиях области. Многие из них за всю свою историю не думали не гадали, что такое возможно. Так, в Чекалине идет реставрация Соборной горы, будет воссоздана старинная крепость, открыты три музея — ничего подобного здесь никогда не было. Всё это еще в работе, а туристы, по словам Татьяны Рыбкиной, уже едут, в чем она убедилась, посетив Чекалин в минувшие зимние каникулы.

Небольшой поселок Одоев еще недавно мог похвастаться только Музеем филимоновской игрушки. Теперь же к осени здесь будут работать восемь музеев, и Одоев также становится притягательной туристической точкой на карте области. Огромные изменения происходят в Крапивне, Епифани. Поэтому трудно переоценить значимость предстоящего юбилея, который оказал влияние на судьбу этих городов. Планировали отреставрировать 17 исторических объектов, потом к ним добавили еще 14. Получилось 31, две трети из них – в малых исторических городах. А благодаря губернатору получили дополнительное финансирование на эти работы в полтора миллиарда рублей. Ведь на самом деле о подобном еще несколько лет назад в Туле и мечтать не могли.

По организации системной работы на уровне правительства туляков теперь ставят в пример — создано шесть рабочих групп с участием представителей различных министерств и ведомств. Сформирован план дополнительных мероприятий по реализации различных программ, реализуются различные научные проекты. Это все огромная кропотливая, черновая работа.

Музейный центр

Тульскую область и сейчас называют музейным центром — на территории региона открыто более ста музеев. А будет еще больше. Нам есть что показать, чем похвастаться. Заработает и уникальный не только для России, но и для Европы музейный квартал на улице Металлистов. Подобное сосредоточие музеев в рамках одной улицы есть только в Германии, в России — нет!

Также можно констатировать, что за два года посещаемость объектов кремля выросла в два раза — с 642 тысяч посетителей в 2017 году до 1 222 000 в 2019-м.

Музейщики обещают и много чего нового и интересного. Например, открытие исторического окна на территории кремля, в которое можно увидеть артефакты, обнаруженные при раскопках. Представители института археологии, которые вели работы, оказались настолько впечатлены увиденным, что по своей инициативе, бесплатно, увеличили размеры этого окна — показать посетителям кремля как можно больше из найденного. Как говорят, по своей исторической значимости найденному нет равных. В каком-то смысле это настоящая сенсация. Какая — пока от всех нас скрывают. Всему свое время.

Также в рамках открытия новой экспозиции всем был представлен новый альбом о Тульском кремле, подготовленный объединенными силами тульских музейщиков и архивистов.