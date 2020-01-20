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В Туле мужчина из-за плохого настроения разбил стекла на остановке
Происшествие случилось на остановке «Ул. Халтурина».
В Туле полицейские задержали мужчину, который разбил стекла остановочного павильона. Происшествие случилось на остановке «Ул. Халтурина».
– Мужчина приехал из соседнего региона в гости к своим знакомым. Предположительно, он пребывал в плохом настроении и решил выместить негатив на остановочном павильоне. Нанеся несколько ударов, он повредил стекла комплекса, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Случайная очевидица сообщила о происходящем в полицию. Прибывший на место происшествия экипаж ППС пресек нарушение и доставил 27-летнего хулигана для разбирательства.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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