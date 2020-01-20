новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина из-за плохого настроения разбил стекла на остановке
Скрин с «Яндекс.Карт».

В Туле мужчина из-за плохого настроения разбил стекла на остановке

Происшествие случилось на остановке «Ул. Халтурина».

В Туле полицейские задержали мужчину, который разбил стекла остановочного павильона. Происшествие случилось на остановке «Ул. Халтурина».

– Мужчина приехал из соседнего региона в гости к своим знакомым. Предположительно, он пребывал в плохом настроении и решил выместить негатив на остановочном павильоне. Нанеся несколько ударов, он повредил стекла комплекса, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Случайная очевидица сообщила о происходящем в полицию. Прибывший на место происшествия экипаж ППС пресек нарушение и доставил 27-летнего хулигана для разбирательства.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:58 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияхулиганразбил стекла на остановке

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке представили историю города со времен крепости Засечной черты
В Богородицке представили историю города со времен крепости Засечной черты
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.