В Туле мужчина из-за плохого настроения разбил стекла на остановке

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В Туле полицейские задержали мужчину, который разбил стекла остановочного павильона. Происшествие случилось на остановке «Ул. Халтурина».

– Мужчина приехал из соседнего региона в гости к своим знакомым. Предположительно, он пребывал в плохом настроении и решил выместить негатив на остановочном павильоне. Нанеся несколько ударов, он повредил стекла комплекса, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Случайная очевидица сообщила о происходящем в полицию. Прибывший на место происшествия экипаж ППС пресек нарушение и доставил 27-летнего хулигана для разбирательства.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.