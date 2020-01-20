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Погода в Туле 21 января: облачно, скользко, снег с дождём

Погода в Туле 21 января: облачно, скользко, снег с дождём

Синоптики обещают порывистый ветер и до +4 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Ожидается снег с дождём (до 1 мм за сутки).

Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём – от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +6
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