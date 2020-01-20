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Белевские чиновники заплатили 200 тысяч рублей за не вывезенный мусор

Белевские чиновники заплатили 200 тысяч рублей за не вывезенный мусор

Для исполнения судебного решения приставам пришлось применить обеспечительные меры.

Сотрудниками УФССП России по Тульской области взыскан административный штраф за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее в Белевском районе была обнаружена свалка коммунальных и строительных отходов. Почва вокруг была загрязнена химическими веществами и нефтепродуктами.

За невыполнение обязательств по рекультивации земель и не проведение мероприятий по улучшению и охране почв суд обязал местную администрацию заплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Чиновники расставаться с деньгами не спешили – приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей, принадлежащих администрации. После этого штраф был полностью оплачен.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:40 +1
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