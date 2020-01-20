Белевские чиновники заплатили 200 тысяч рублей за не вывезенный мусор

Сотрудниками УФССП России по Тульской области взыскан административный штраф за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее в Белевском районе была обнаружена свалка коммунальных и строительных отходов. Почва вокруг была загрязнена химическими веществами и нефтепродуктами.

За невыполнение обязательств по рекультивации земель и не проведение мероприятий по улучшению и охране почв суд обязал местную администрацию заплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Чиновники расставаться с деньгами не спешили – приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей, принадлежащих администрации. После этого штраф был полностью оплачен.