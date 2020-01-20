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Где в Туле отключат электроэнергию 21 января

Где в Туле отключат электроэнергию 21 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • Новомосковское шоссе, 6, 16, 8,
  • ул. Н. Островского, 1-А,
  • ул. Макаренко, 15 к. 3,
  • пр-д Вильямса, 8-24 (чётн.), 7-25 (нечётн.),
  • ул. Мусоргского, 14-А, 13, 11, 17, 19, 14-Б, 14-В, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 13, 16-29,
  • ул. Матросова, 2, 2-А. 4, 5, 8, 7,
  • ул. Комбайновая, 1-15,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-А, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 12, 14, 16,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-А,
  • п. Угольный: ул. Садовая, 20-40 (чётн.), 23-65 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 14-27,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1, 31, 33, 35, 64, 66,
  • ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Лесная, 1.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +3
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