Метеопредупреждение: в ближайшие часы в Туле возможен сильный туман
Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час сохранением до 21 часа 19 января на территории Тульской области ожидается местами туман с видимостью 300−800 м.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности и просит быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
- Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
- При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
- В условиях плохой видимости снизьте скорость, увеличьте дистанцию.
- Не обгоняйте.
- Помните, что ближний свет фар в тумане лучше освещает дорогу, чем дальний. Включите противотуманные фары (при наличии).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».
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