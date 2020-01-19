Метеопредупреждение: в ближайшие часы в Туле возможен сильный туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час сохранением до 21 часа 19 января на территории Тульской области ожидается местами туман с видимостью 300−800 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности и просит быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости снизьте скорость, увеличьте дистанцию.

Не обгоняйте.

Помните, что ближний свет фар в тумане лучше освещает дорогу, чем дальний. Включите противотуманные фары (при наличии).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».