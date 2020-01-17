Обезьяна, летучие мыши и сурикат: туляки продают в интернете необычных животных
Обезьяна обойдется в 110 000 рублей, енот — 12 000 рублей, а мини-пиг — всего 7 000.
Делали подборку объявлений про «интимные знакомства» питомцев и наткнулись на интересности. Кого только в интернете не продают туляки!
Эту 9-месячную милашку продают. Редкое животное предлагается к продаже в Центральном районе Тулы.
Цена: 110 000 рублей.
А вот суриката кому? «Продам взрослого ручного самца суриката 6 лет, имеются все необходимые документы и сделаны все нужные прививки», — гласит объявление.
Цена: 20 000 рублей.
При желании туляки могут прикупить себе нильских крыланов «из разведения в неволе одного из госзоопарков России». Есть отправка по России (в стоимость не входит), с документами.
Цена: 20 000 рублей (шт.).
Зовут этого милаху Зевс, ему 8 месяцев. Владелица не смогла его содержать. «Продам Зевса… Муж подарил вместо кота. Мне заниматься им некогда».
Цена: 12 000 руб., переноска в подарок.
«Императорский удав, девочка, 2,5 года, ладит с людьми, не кусается, добродушная, поилку и декорации отдаю».
Цена: 17 000 рублей.
Продается самка йеменского хамелеона. Ей полтора года, размер примерно 35 сантиметров. «Один раз была кладка. Линька без проблем. Очень контактная девчонка, с удовольствием идет на руки. Ест с пинцета и живых тариков, зофобас и сверчков. Любимые растительные корма: яблочки, салат, бананы, домашняя клубника. Только в готовые условия!» – пишет продавец.
Цена: 6 000 рублей.
Африканский ёжик, самец, 1,5 месяца. Питается сухим кормом для котят.
Цена: 2 500 рублей.
Во какие красавцы! Житель Пролетарского района Тулы продает разные виды птицеедов: Heteroscodra maculata, Pterinochilus murinus, Psalmopoeus cambridge, Caribena versicolor.
Цена: от 1 000 до 2 500 рублей.
Само очарование продают жители новомосковских Сокольников. Продают от нужды и, судя по тексту, любят его:
«Продам мини-пига в добрые и надежные руки. Требует большого внимания и общения, в одиночестве не может. На данный момент ему чуть больше года. Любит гулять, желательно покупать в частный сектор или выгуливать как собачку. Зимой нельзя. Дома ходит строго на пеленку, так что быть готовыми к расходам. Ест крупы, фрукты, овощи».
Цена: 7 000 рублей.
Тоже из Новомосковска. Ручные, «мальчики и девочки, очень милые». Владелец говорит, что и в регионы может отправить.
Цена: 3 500 рублей.