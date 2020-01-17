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Обезьяна, летучие мыши и сурикат: туляки продают в интернете необычных животных
Фото из объявлений на avito.ru.

Обезьяна, летучие мыши и сурикат: туляки продают в интернете необычных животных

Обезьяна обойдется в 110 000 рублей, енот — 12 000 рублей, а мини-пиг — всего 7 000.

Делали подборку объявлений про «интимные знакомства» питомцев и наткнулись на интересности. Кого только в интернете не продают туляки!

обезьяна

Эту 9-месячную милашку продают. Редкое животное предлагается к продаже в Центральном районе Тулы.

Цена: 110 000 рублей.

сурикат

А вот суриката кому? «Продам взрослого ручного самца суриката 6 лет, имеются все необходимые документы и сделаны все нужные прививки», — гласит объявление.

Цена: 20 000 рублей.

летучие мышки

При желании туляки могут прикупить себе нильских крыланов «из разведения в неволе одного из госзоопарков России». Есть отправка по России (в стоимость не входит), с документами.

Цена: 20 000 рублей (шт.).

енот

Зовут этого милаху Зевс, ему 8 месяцев. Владелица не смогла его содержать. «Продам Зевса… Муж подарил вместо кота. Мне заниматься им некогда».

Цена: 12 000 руб., переноска в подарок.

удав

«Императорский удав, девочка, 2,5 года, ладит с людьми, не кусается, добродушная, поилку и декорации отдаю».

Цена: 17 000 рублей.

хамелеон

Продается самка йеменского хамелеона. Ей полтора года, размер примерно 35 сантиметров. «Один раз была кладка. Линька без проблем. Очень контактная девчонка, с удовольствием идет на руки. Ест с пинцета и живых тариков, зофобас и сверчков. Любимые растительные корма: яблочки, салат, бананы, домашняя клубника. Только в готовые условия!» – пишет продавец.

Цена: 6 000 рублей.

милейший ёжик

Африканский ёжик, самец, 1,5 месяца. Питается сухим кормом для котят.

Цена: 2 500 рублей.

паучищи

 

Во какие красавцы! Житель Пролетарского района Тулы продает разные виды птицеедов: Heteroscodra maculata, Pterinochilus murinus, Psalmopoeus cambridge, Caribena versicolor.

Цена: от 1 000 до 2 500 рублей.

мини-пиг

Само очарование продают жители новомосковских Сокольников. Продают от нужды и, судя по тексту, любят его:

«Продам мини-пига в добрые и надежные руки. Требует большого внимания и общения, в одиночестве не может. На данный момент ему чуть больше года. Любит гулять, желательно покупать в частный сектор или выгуливать как собачку. Зимой нельзя. Дома ходит строго на пеленку, так что быть готовыми к расходам. Ест крупы, фрукты, овощи».

Цена: 7 000 рублей.

сахарный поссум

Тоже из Новомосковска. Ручные, «мальчики и девочки, очень милые». Владелец говорит, что и в регионы может отправить.

Цена: 3 500 рублей.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:30 +4
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