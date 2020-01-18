Татьяна Васильева и Игорь Скляр привезут в Тулу комедийный спектакль «Суп из канарейки»

Острое блюдо со слезами и смехом — именно так характеризуют комедию по пьесе сербского писателя Милоша Радовича «Суп из канарейки». Актеры успешно выступают с этим спектаклем по всей стране, а 24 февраля его оценят и туляки.

Народные артисты России Татьяна Васильева и Игорь Скляр сыграют на сцене Городского концертного зала. Начало спектакля — в 17.00.

Герои комедии «Суп из канарейки» прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…

Билеты на спектакль (12+) уже в продаже на Myslo-кассе! Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной